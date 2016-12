29-12-2016, Gerrie de Groot/ OldambtNu.nl

Mega drukte bij vuurwerkverkoop in Bunde (Video)

Bunde - Klappen worden er gelukkig nog net niet uitgedeeld, maar verder gaat het er weinig zachtzinnig aan toe bij de Lidl in het Duitse plaatsje Bunde, net over de grens bij Bad Nieuweschans.

Tientallen Nederlandse mannen en jongens duwen, schreeuwen, en worstelen zich een weg naar het magazijn waar Lidl-medewerkers een partij vuurwerk proberen uit te pakken. De pijlen en rotjes worden de medewerkers uit de handen gegrist en in gereedstaande boodschappenkarren gelegd. Karren die merendeels door vrouwen worden bestuurd. Wie een partij Duits vuurwerk heeft bemachtigd, moet nog een hobbel nemen: het smokkelen van de goederen naar Nederland. Immers, het Nederlandse Vuurwerkbesluit bepaalt dat alleen vuurwerk dat is voorzien van een Nederlandse handleiding mag worden ingevoerd. Ook moet het import-vuurwerk aan de strenge Nederlandse veiligheidstesten zijn onderworpen. Het Duitse supermarktvuurwerk voldoet aan geen van deze eisen. Echter doen de Nederlandse opsporingsambtenaren niet zo moeilijk over het import, ‘Als het voor privégebruik is en er geen gekke dingen zoals lawinepijlen bij zitten’ verklaard een opsporingsambtenaar aan de Volkskrant.



(tekst www.OldambtNu.nl) Video volgt