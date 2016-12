29-12-2016, Mark Heikens 112Gr.

Brandweer Wagenborgen controleert brandkranen

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen heeft donderdagmorgen hun jaarlijkse brandkranen controle uitgevoerd in hun verzorgingsgebied .Dit wordt gedaan omdat het erg belangrijk is dat de putten in goede staat zijn en makkelijk bereikbaar moeten zijn op het mome

Brandkranen willen wel eens vast komen te zitten met zand of door middel van roestvorming. Elke put wordt daarom ook gecontroleerd. Mochten de kranen niet goed in orde zijn, dan wordt dat gemeld en verholpen.