29-12-2016, www.Oldambtnu.nl

Even vuurwerk halen in Duitsland is strafbaar

Bad Nieuweschans - De eisen aan vuurwerk en de regels voor de verkoop daarvan verschillen in Duitsland van die in Nederland. Het bezit van veel in Duitsland gekocht vuurwerk en het naar Nederland halen daarvan is strafbaar.

De politie van Stadskanaal: ‘Wij merken dat er veel vuurwerk in Duitsland gekocht wordt. Dit is in principe altijd verboden, maar we kunnen niet overal controleren. Let op: Er wordt wel degelijk op vuurwerk gecontroleerd. Indien het u lukt Duits vuurwerk mee te nemen, is dat meer geluk dan wijsheid.’

Supermarkt

In Duitsland wordt veel vuurwerk verkocht in supermarkten. In Nederland wordt daar op sommige plaatsen zelfs reclame voor gemaakt. Omdat het zo gemakkelijk verkrijgbaar is in Duitsland, kan dit de indruk wekken dat dit vuurwerk zonder problemen meegenomen mag worden naar Nederland. Niets is echter minder waar.