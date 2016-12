29-12-2016, Johan Wildeboer-112Groningen

Vandalen slopen Grootste insectenhotel van Europa (Video)

Appingedam - Vrijwilliger Albert Heidema van Stadstuin de Eendracht is er kapot van " wie doet nu zo iets? ". Rond de kerstdagen hebben vandalen zijn insectenhotel gesloopt. Wij doen dit met veel vrijwilligers en steken veel tijd in dit project.

Het is Heidema wel duidelijk dat het hier niet gaat om kwajongens maar om volwassen mensen. Dit baseert hij op de sporen die gevonden zijn maar ook op de grote kracht die moet zijn uitgeoefend om het hotel op deze manier te slopen. Daarnaast zijn de pallets zo groot en zwaar dat ze alleen al niet te tillen zijn. Het is dan ook een groot raadsel hoe ze het precies gedaan hebben. Niet alleen het hotel is gesloopt, ook andere houten vlonders en benodigdheden zijn weg genomen.

Heidema denkt zelf dat het om het nieuwjaars vuur te doen is. Maar om dan iets te slopen waar mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking oudere mensen en buurtbewoners hun hart en ziel in steken, gaat alle verstand te boven. De stille getuige zijn een breekijzer versplinterd hout en de voetstappen. De politie heeft de zaak in onderzoek en zal tijdens oud en nieuw goed kijken of de paletten ergens opduiken.