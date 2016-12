30-12-2016, Martin Nuver

Vuurwerkverkoop gaat goed in Provincie Groningen (Video)

Hoogkerk - De vuurwerkverkoop loopt goed zegt Erik Giezen uit Hoogkerk donderdagmiddag in zijn winkel. Er is genoeg voorraad en alles ligt veilig opgeslagen in bunkers. Controleurs kwamen ook al langs en alles was tiptop in orde.



Giezen Vuurwerk Middenweg 24 9745 BN Hoogkerk We wensen iedereen een gelukkig en gezond 2017 toe. Ook op veel andere plekken liep de verkoop goed. Afsteken mag as zaterdagavond van 18:00 uur tot 02:00 uur s nachts. Mensen kwamen massaal naar de winkel toe om in te slaan, vaak vooraf besteld. Wij waren bij Giezen vuurwerk in Hoogkerk. Wil je ook nog vuurwerk ga dan eens langs bij Giezen of een andere zaak in je omgeving.