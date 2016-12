30-12-2016, Johan Wildeboer & Roderick Spijk 112Gr

Grote uitslaande brand in centrum van Delfzijl (Video)

Delfzijl - In het centrum van Delfzijl woedt momenteel een grote brand in een winkelpand met daarboven een woning. De brand is volledig uitslaand.

Bij de brandweer kwam de eerste melding tegen 04.00 uur binnen. Al snel werd er opgeschaald naar Zeer Grote brand (Grip 1) De bewoners waren vroegtijdig uit het pand. Later meer. Tv Noord (foto en video)

Dvhn