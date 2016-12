30-12-2016, Marc Dol 112Gr.

Auto vliegt uit de bocht bij de Onstwedderweg

STADSKANAAL - Bij een ongeval op de Onstwedderweg tussen Stadskanaal en Onstwedde zijn donderdagavond twee personen gewond geraakt.

De automobilist is aan het einde van het viaduct in de berm terechtgekomen en tegen een lantaarnpaal gebotst. De lantaarnpaal is hierbij uit de grond getrokken. Twee personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is na onderzoek door een VOA-team geborgen.