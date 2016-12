30-12-2016, Johan Wildeboer & Roderick Spijk 112Gr. & M. Heikens

Sloop panden in volle gang in Delfzijl (Video)

Delfzijl - De brandweer lijkt erin geslaagd de panden van Expert en Intertoys te hebben geredt. Er was bijna overslag. De ravage is groot in het centrum van Delfzijl.

Rond 04:00 uur brak de brand uit in een kledingwinkel aan de Landstraat. Drie panden zijn in de as gelegd. Panden hebben forse waterschade opgelopen. De brandweer is de hele dag bezig met nablussen. Vanmiddag meer informatie. Update: Om 08.45 was het sein brandmeester. Nos update 08:34