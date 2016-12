Het huis werd door de collega’s bewaakt en met een politiehond werd er in de woning gezocht naar mogelijke inbrekers. Daar trof de diensthond twee verdachten aan die hierop door agenten zijn aangehouden. Beide Veendammers zijn overgebracht naar het cellencomplex en daar ingesloten voor nader onderzoek.

Kort voor de aanhouding van beide verdachten waren er meldingen binnen gekomen van een inbraak en poging inbraak in twee woningen aan de Hendrik Werkmanhof in Veendam. Door de recherche zullen deze zaken bekeken worden en wat de mogelijke rol van beide verdachten hierin is. Heeft u in donderdagavond iets verdachts gezien in deze straat en nog geen niet gesproken met de politie? Dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via het nummer 0900-8844.