30-12-2016

Verlaten voertuig aangetroffen in Nieuwolda

Nieuwolda - Aan de Dellen in Nieuwolda is vrijdag aan het einde van de middag op een landweg een verlaten auto aangetroffen.

Bij aankomst van de politie bleek de auto totaal te zijn gestript. Onder andere het motorblok was niet meer aanwezig. De politie heeft de zaak in onderzoek en probeert de eigenaar te achterhalen.