31-12-2016, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Vrachtwagen vol aardappelen gekanteld op N33 (Video)

Veendam - Op de N33 bij Veendam is oudjaarsdag een vrachtwagen van de weg geraakt vol aardappelen. De oorzaak is nog onbekend. Het overige verkeer heeft enige hinder omdat een rijstrook dicht is.

Later vanmorgen wordt de truck geborgen door een bergingsbedrijf. Aardappelen lagen overal verspreid.