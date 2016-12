31-12-2016, Patrick Wind 112Gr.

Eerste oudjaarsbrandje een feit

Groningen - De brandweer van Groningen werd oudjaarsdag opgeroepen voor een buitenbrand aan de Berkenlaan in de stad. Het betrof hier het eerste echte oud en nieuw brandje.

Men kon van een aanhanger brand in de Robijnstraat direct doorrijden naar de Berkenlaan. Ter plaatse stond een hoop rommel op een kruising in brand. De brandweer heeft de brand geblust. De politie keek toe. Nadat de brand geblust was keerde men terug.

112Groningen gaat vannacht mee met een tankautospuit van brandweer Groningen, morgen een verslag online.