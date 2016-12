31-12-2016, Sander Graafhuis 112Haren.nl & P. Wind & J. Lameris

Busje hoveniersbedrijf crasht bij Winschoterweg (Video)

Waterhuizen - De hulpdiensten werden zaterdagmiddag opgeroepen voor een auto te water aan de Winschoterweg tussen de stad en Waterhuizen.

Ter plaatse bleek het te gaan om een hoveniers busje met aanhanger. De bestuurder raakte door nog onbekende reden demacht over het stuur kwijt. Het busje belandde vervolgens op de kop in de sloot. Er viel 1 gewonde. De brandweer hoefde niet in actie te komen. De gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. De VOA deed onderzoek. Het verkeer had enige hinder van het ongeval.