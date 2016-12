31-12-2016, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Oud&Nieuw brandje in Leek geblust door brandweer

Leek - De vrijwilligers van brandweer Leek zijn oudejaarsdag om kwart voor 6 opgeroepen voor een buitenbrand aan de Wethouder Iwe Hutstraat.

Ter plaatse stond een grote bult in brand met onder andere een tuinbankje, kastjes, houten balken, etc. Doordat de bult te groot was en dichtbij de bosjes lag heeft de politie besloten dat die geblust moest worden. Met een slang hogedruk is de bult geblust waarna de gemeente met een kraan de bult uit elkaar heeft getrokken en het brandafval afgevoerd heeft.