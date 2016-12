31-12-2016, 112Groningen.nl

Eerste oud&nieuw brandjes in de provincie

Groningen - De brandweer in de provincie Groningen is zaterdagavond al meerdere keren uitgerukt voor oud&nieuw brandjes.

Aan de Zuiderweg in Hoogkerk zijn meerdere bankstellen en stoelen in de brand gezet op een kruispunt. In Woldendorp is aan de Stutenstreek een caravan in vlammen op gegaan.