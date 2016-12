31-12-2016, Patrick Wind 112Gr.

Vuurwerk in woning gegooid bij Billitonstraat

Groningen - De brandweer van Groningen werd zaterdagavond oudjaarsavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Billitonstraat in de stad.

Ter plaatse bleek het te gaan om een stuk vuurwerk dat door een raam naar binnen was gegooid. Er was wat schade in de gang ontstaan. De rookmelders gingen af. De brandweer forceerde de deur. Men heeft de woning gecontroleerd. Binnen lag wat ontploft vuurwerk. Na 10 minuten keerde men terug.