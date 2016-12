31-12-2016, Jeroen Bos-112groningen

Vreugdevuur in Midwolda

Midwolda - Vanavond hebben een groep vrienden spontaan een gezellig vreugde vuur opgestoken.

De politie houd een oogje in het zeil en zal ingrijpen als dat nodig is. Op dit moment loopt het allemaal gezellig. Wanneer mensen een spontane brand creƫeren waarbij geen gevaar voor de omgeving bestaat en de gemoederen gezellig verlopen zal de politie enkel de situatie in de gaten houden. Het is niet toegestaan om op de openbareweg een brand te stichten.