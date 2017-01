01-01-2017, De Graaf

Oldehove: Caravanbrand & Gaslek

Oldehove - Nieuwjaarsdag was er in Oldehove een caravanbrand. Het is niet bekend als het om een sloopcaravan gaat of niet.

De brandweer heeft het vuur geblust. Later was een gaslek in Oldehove.

De gaslek was eerder op oudejaarsavond en waarschijnlijk veroorzaakt door vuurwerk wat in het riool is gegooid waardoor een gasleiding kapot was geslagen en het gas in het riool is gestroomd. Een aantal omwonenden moest enige tijd hun woning verlaten.