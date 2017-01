01-01-2017, Martin Nuver 112gr.

Mee met brandweer Sontweg Groningen (Video)

Groningen - Oudjaarsavond- en nacht mochten wij van 112Groningen.nl mee met de brandweer van de Sontweg. Vier tankautospuiten reden er in de stad verdeeld over twee kazernes. Alle leden van Ploeg B waren in dienst. Het was drukker dan vorig jaar.

De avond begon rustig maar later kwamen er woningbranden en andere oudejaars branden binnen via de meldkamer in Drachten. Ter plaatse bleek het vaak wat mee te vallen. Later in de nacht kwamen we in de Van Oldebarneveldlaan waar het erg onrustig was en een twintigtal agenten de straat moesten afsluiten zodat de brandweer kon blussen, daarna kwam de Milieudienst gelijk om alles weg te halen. Een kwartier later werd daar weer een woningbrand gemeld, maar toen bleek dat het vuur weer was opgelaaid. Ook was er een MST team (in de video meer daarover)

Het was een redelijk drukke dienst met veel kleine inzetten. Rond 04:45 uur stopte onze dienst, we danken voor de gastvrijheid. Zie videoreportage met quotes brandweermensen. Persbericht volgt zondagmiddag.

We wensen iedereen gelukkig en gezond 2017

update 06:55 uur