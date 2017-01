01-01-2017, Wind

Mogelijke steekincident bij water Winschoterkade

Groningen - Twee personen zijn rond 07.00 uur gewond aangetroffen in het water bij de Winschoterkade. Ze waren gewond. Beide zijn aangehouden. De politie doet onderzoek. Mogelijk is er gestoken. Later meer.

