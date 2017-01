01-01-2017, Johan WIldeboer-112Groningen

Voertuig te water bij Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - Nieuwjaarsmorgen even na 12 uur is een voertuig van de weg geraakt op de Oosternielandseweg in Uithuizermeeden

De bestuurder verklaarde van uit Zijldijk te zijn gekomen en ik een scherpe bocht, de macht over het stuur te zijn verloren. Het voertuig kwam hierdoor in een slip terecht en bleef op de wal hangen. Een voorbijkomende jongeman probeerde het voertuig door middel van een sleepkabel uit de wal te trekken. Dit mislukte waardoor het voertuig nog verder naar beneden reed en met de neus in het water terecht kwam. Daarom werd het verstandige besluit genomen om autoberging Faber te allameren.

Deze was snel ter plaatse en takelde het voertuig uit de sloot. Hoewel het voertuig geen zichtbare schade had, werd door de politie toch besloten om hem af te slepen naar de berger. Wat hier de reden van is, is niet bekend. De bestuurder en zijn bijrijder zijn door de politie naar huis gebracht. Volgens een voorbijkomende getuige zouden er 3 inzittenden in het voertuig hebben gezeten. Bij aankomst van de hulpverlening was de 3e persoon al vertrokken.