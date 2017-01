De jaarwisseling 2016-2017 is voor de brandweer in de provincie Groningen relatief druk, maar zonder grote incidenten verlopen. Het gros van de meldingen bestond uit buitenbranden en vreugdevuurtjes.

Meldingen

In de gehele provincie heeft de brandweer tussen zes uur in de avond en zeven uur in de ochtend 140 keer moeten uitrukken voor diverse meldingen. Met name in de stad Groningen en Hoogezand-Sappemeer is de brandweer een groot deel van de avond en nacht in de weer geweest. Tachtig procent van de incidenten bestond uit buitenbranden die voor overlast zorgden.

De brandweer heeft daarnaast in een zevental gevallen moeten optreden voor woning- en gebouwbranden. In Finsterwolde brandde een leegstaande woning af. In de stad Groningen werden deze meldingen met name veroorzaakt door vuurwerk. In die gevallen kon de inzet van de brandweer beperkt blijven.

In Oldehove hebben de collega’s het geruime tijd druk gehad met een gaslekkage in een riool. Uit voorzorg zijn daartoe een aantal woningen ontruimd totdat Enexis de gasleiding heeft kunnen afsluiten.

In de loop van de nacht werd een vreemde lucht waargenomen in het pand van studentenvereniging Albertus waarop het pand tijdelijk werd ontruimd.

Inzet

Na goede ervaringen van het voorgaande jaar is een gezamenlijke verkenningseenheid van de politie en brandweer wederom actief geweest om de hulpdiensten efficiënt in te kunnen zetten.

Er zijn geen meldingen geweest van noemenswaardige hinder tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door de brandweercollega’s.