01-01-2017, Johan Wildeboer & Roderick Spijk

Vele branden in Middelstum

Middelstum e.o - Een zeer drukke nacht voor brandweer Middelstum.

Rond de klok van 1 uur werd brandweer Middelstum opgoerpen voor een Prio 1 Buitenbrand aan de Florastraat. Ter plaatse bleek een winkelwagen in de brand te staan die tegen een woning was geplaatst. Door de snelle inzet van de ervaren spuitgasten kon een grote brand worden voorkomen.

Autobrand:

Nadat de brand op de Florastraat was geblust werd opnieuw een beroep gedaan op de spuitgasten. Deze keer ging het om een autobrand aan de Coendersweg hier had de jeugd een sloopauto neer gezet en in de brand gestoken. De politie die met meerdere voertuign ter plaatse kwam hield een oogje in het zijl. De brandweer kon dan ook onder een gezellige sfeer de brand blussen. Doordat de politie op elke melding met meerdere voertuigen ter plaatse kwam werd het voor de jeugd alleen maar leuker.

Aanhangerbrand:

Dit jaar werd er buiten camera toezicht ook een beroep gedaan op 2 Bijzondere Opsporing Ambtenaren ( BOA). Deze mensen reden bij bepaalde branden langs om te kijken of de mensen zich aan de voor geschreven regels hielden. In de haven van Middelstum was dat niet het geval. De groep gezellige bewoners hadden hier 2 vuurtonnen staan, dit was in overleg afgesproken. Helaas moest er iemand een schepje boven op doen en die stak vervoglens een aanhanger met rommel aan. Hierdoor hielden ze zich niet aan de gemaakte afspraken en kon de brandweer gelijk door rijden om ook dit af te blussen. Aangezien de mensen het verpest hadden, werden ook gelijk de gedoogde vuurtonnen afgeblust.

Afblussen:

Na deze melding werd gevraagd om op verschillende ,door de gemeente aangewezen plekken ,de branden af te blussen. onder andere op het Concordiaplein en in Garsthuizen was een plek.

Autobandenbrand:

Terwijl de brandweer in Garsthuizen stond te blussen werden wij als fotografen getipt over een grote buitenbrand ter hoogte van uitgaansgelegenheid VITA NOVA. Dit werd door gegeven aan de brandweer en politie die gelijk actie ondernamen en richting het op gegeven adres reden. De brandweer kwam ook ter plaatse en bluste de brand af.

Buitenbranden:

Op last van de politie werd er een rondje gereden door Kantens, Hier was in eerste instantie niet veel meer te blussen. Toen de spuitgasten terug keerden naar de kazerne was het even weer rustig. Later op de avond is Middelstum er nog verschillende keren uit geweest voor diverse branden onder andere ook in Kantens werd hun hulp nog een keer in gereroepen..

Hier zijn geen foto's van.

In alle gevallen kwam de gemeente ter plaatse om de rommel op te ruimen.