01-01-2017, Roderick Spijk - 112Groningen

Autobrand in Middelstum snel onder controle

Middelstum - Zondagmorgen Nieuwjaarsdag werd brandweer van Middelstum opnieuw opgeroepen voor een brand.

Deze keer betrof het een autobrand die eerder vannacht ook al in de brand stond. Of dat de brand weer is aangestoken of spontaan is gaan branden is niet bekend. Na een half uurtje keerden de spuitgasten weer terug.