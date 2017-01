01-01-2017, Mark Heikens 112Gr.

Auto brandt volledig uit op N362

Nieuwolda/Midwolda - Afgelopen nacht is er op de N362 tussen Nieuwolda en Midwolda een auto volledig uitgebrand.

Bij aankomst van de brandweer was er geen redden meer aan. Een aantal dagen eerder stond de auto al in de berm geparkeerd. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Een berger heeft het voertuig geborgen.