01-01-2017, Rico van der Lande

Nieuwjaarsduik in Delfzijl (Video)

Delfzijl - Op veel plaatsen in onze provincie sprongen op Nieuwjaarsdag mensen in het ijskoude water voor de traditionele nieuwjaarsduik.

Delfzijl, Appingedam, Nieuwe Pekela en Blauwestad. We namen een kijkje in Delfzijl. Het was erg koud zei 1 van de mensen die erin ging. Gelukkig 2017