01-01-2017, Politie.nl

Groninger(25) gewond bij Joure

Joure - Een 25-jarige inwoner uit Groningen is op Nieuwjaarsochtend gewond geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de A7 ter hoogte van Joure.

Rond 06:00 uur reed de bestuurder vanuit de richting van Heerenveen naar het knooppunt Joure. Hij verloor na een inhaalactie de macht over het stuur en sloeg met de auto meerdere malen over de kop. Hij kwam vervolgens op de naastgelegen paralelweg tot stilstand. Hierbij is hij uit de auto geslingerd en gewond geraakt.

Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis is een bloedproef van hem afgenomen om vast te stellen of hij onder invloed reed. De politie is een onderzoek gestart naar de aanleiding van dit ongeval.