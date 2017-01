01-01-2017, Michael Huising 112Gr.

Containerbrand Veendam

Veendam - Nieuwjaarsdag aan het eind van de middag was er een melding van een containerbrand aan de Sallandaan.

Omdat de container tegen een schutting stond in de buurt van een carport werd de brandweer onder prio 1 ter plaatse gestuurd. Gelukkig bleek het bij aankomst erg mee te vallen, mede doordat er door omstanders al gedeeltelijk was geblust. De brandweer had het vuur dan ook snel uit. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.