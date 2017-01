01-01-2017, Reedactie

Woensdag 4 januari stille tocht voor omgekomen jongeren

Hoogezand - In Hoogezand wordt a.s woensdag om 20:15 uur een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan de drie jonge mannen die op Kerstavond zijn omgekomen in de stad.

Matthijs Hofstra (21) en Brian Pestman (19) uit Sappemeer en Murphy Lekkerkerker (20) uit Hoogezand kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten in het water belandde. De 19-jarige Arjan Hofman uit Westerbroek heeft als enige het ongeluk overleefd. Hij raakte zwaargewond. De start is bij de parkeerplaats bij de Jumbo aan de Hoofdstraat in Hoogezand. De tocht gaat langs de huizen waar de jongens woonden. Advies is om een led-waxinelichtje mee te nemen. Verder is iedereen iwelkom om mee te lopen. Men verwacht een grote groep, ook de Politie loopt mee. Item van Kerstavond