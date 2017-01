02-01-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Laat oud&nieuw vuur door brandweer geblust

Leek - De brandweer is maandagmiddag om half vijf opgeroepen voor een buitenbrand aan de Oranjerie in Leek.

En groep kinderen had een bult met rotzooi in brand gestoken wat door de brandweer geblust is. De bult met troep was een restant van oud&nieuw. Nadat de brand geblust is en de stapel goed nat is gemaakt kon het korps weer inpakken en terug naar de kazerne.