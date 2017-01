02-01-2017, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Automobilist gewond na botsing met boom in Roden

Roden (Dr.) - Een automobilist is maandagavond even na 20.00 uur gewond geraakt na een botsing tegen een boom op de N372.

Even verderop na de rotonde bij de Zulthe op de J.P. Santeeweg. De bestuurder is eerst behandeld in de ambulance aan zijn verwondingen. Hierna is de bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Wat de ernst van de verwondingen zijn is (nog) niet bekend. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.