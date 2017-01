09-01-2017, oproep

Kayla is gespot: Eigenaresse vraagt om niet meer te zoeken!

Zuidwolde - We zijn met man en macht op zoek naar kayla een rottweiler, maar we komen niet verder.

Donderdagavond is Kayla gezien in de omgeving van Appingedam, vlakbij de Albert Heyn. Ze gaat via weilanden verplaatsen. Onbekend waar ze nu is. Heeft u info bel dan rechtreeks met 0684051860. Kijkt u in schuren en in de omgeving als u Kayla ziet. De tijd dringt door de immense kou die komen gaat.

Update 09-01-17:

Kayla is gespot en wordt door een klein team in de gaten gehouden waar Kayla nu een band mee zoekt. Deze band mag niet verstoord worden. Ze hopen haar snel te kunnen vangen. Kayla is licht gewond. Belangrijk is nu rust op de lokatie. Verzoek aan alle mensen namens de eigenaresse om niet meer te zoeken of gebieden te verstoren. Lokatie blijft geheim.

Bij Tv Noord meer info