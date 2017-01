03-01-2017, oproep

Zoektocht naar rottweiler gaat nogsteeds verder

Zuidwolde - We zijn met man en macht op zoek naar kayla een rottweiler, maar we komen niet verder.

Ze is nou vier dagen weg en we zijn op Facebook ook druk aan het delen en aangezien jullie ook een groot bereik hebben zou dat heel fijn zijn. Ze is ontsnap uit een pension in Zuidwolde op 30-12-16 samen met een golden retriever alleen die is terug gevonden.

Bij Tv Noord meer info

Weet u waar ze is mail info(@)112groningen.nl