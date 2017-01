03-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Auto en scooter botsen in Stadskanaal

Groningen - Bij een botsing tussen een auto en een scooter is dinsdag aan het einde van de middag een gewonde gevallen.

Door een nog onbekende oorzaak hebben de automobilist en de scooterbestuurder elkaar over het hoofd gezien met een botsing tot gevolg.

De scooterrijder is met onbekende verwondingen in de ter plaatse gekomen ambulance gecontroleerd. De scooter is door de aanrijding ernstig beschadigd geraakt.