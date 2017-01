04-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Fietser geschept door auto in Ter Apel

Ter Apel - Een fietser is woensdag aan het einde van de middag gewond geraakt nadat hij werd geschept door een auto.

Het ongeval gebeurde op de Westerstraat in Ter Apel. Door een nog onbekende oorzaak is een automobilist tegen de achterkant van de fiets gebotst waardoor de fietser ten val kwam. De fietser is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. De ongevallendienst van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.