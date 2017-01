De politie kreeg rond 17:16 uur een melding dat er op straat een ruzie had plaatsgevonden aan de Damsport in de Stad. Het 18-jarige slachtoffer was door de 23-jarige verdachte mishandeld. Toen agenten ter plaatse kwamen was de verdachte inmiddels er vandoor gegaan. Hierop hebben agenten een onderzoek in de omgeving ingesteld en van de aangeefster werd een aangifte opgenomen.

De verdachte bleek in een woning aan de Korreweg te zitten. Daar er informatie bekend was bij de politie dat de verdachte mogelijk in het bezit was van een vuurwapen is de verdachte aangehouden voor de Ondersteuningsgroep. Deze groep is getraind om verdachten et een verhoogde gevaarzetting aan te houden. Na de aanhouding werd er in de woning een zakje met wit poeder gevonden en 97 knalpatronen. Hierna werd ook de auto van de verdachte onderzocht en in zijn auto troffen agenten een gasalarmpistool aan met twee houders aan. Alle aangetroffen goederen en de auto zijn in beslag genomen en zullen worden onderzocht. De verdachte is overgebracht naar politiebureau en zal vandaag gehoord worden.

Tv Noord