06-01-2017, redactie

Code oranje in stad en regio Groningen (Video)

Groningen - De komende nacht en zaterdag is er vrij veel kans op ijzel en vorst. Pas dus goed op als je bij de weg moet. Het wordt erg glad. Code oranje is gegeven.

Een kou en regen front komt deze kant op met slecht weer en deze bereikt ook Groningen hoe het nu lijkt. Zaterdagavond wordt het weer wat beter bij de weg.