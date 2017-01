06-01-2017, Politie Facebook

Fietsendief Hamburgerstraat; Wie herkent deze fiets?

Groningen - Van donderdag op vrijdag omstreeks 00:50 uur kreeg de politie een melding dat een getuige achter een fietsendief aanzat rondom de Hamburgerstraat/Antillenstraat in de stad.

De fietsendief is helaas ontkomen maar heeft de fiets achtergelaten. Herkent u deze fiets of bent u de eigenaar? Meld u dan a.u.b aan bureau Korreweg. Of bel 09008844.