06-01-2017, Politie Facebook Stad en Haren Groningen

Kg drugs aangetroffen in woning stad

Groningen - N.a.v. een anonieme tip heeft de politie een inval gedaan in een woning in de stad Groningen.

In de woning werd circa 1 kg verdovende middelen aangetroffen. De 35-jarige bewoner is daarop aangehouden.