06-01-2017

Sem Schilt ook op natuurijsbaan Noordlaren (Video)

Noordlaren - Donderdagavond is ijsvereniging de Hondsrug begonnen met het besproeien van de skeelerbaan achter voormalig De Rieshoek aan de Zuidlaaarderweg.

In de nacht op vrijdag zou het streng gaan vriezen, het kwik daalde in Noordlaren niet onder de -5,5 graden. Hierdoor kon er geen ijsvloer van de vereiste 3 cm gemaakt worden. Des ondanks zijn de vrijwilligers de hele nacht aan het werk geweest. Met een trekker en een grote watertank worden er rondjes gereden. Op die manier wordt het ijs steeds een klein laagje dikker. Vandaag kan er wel geschaatst worden, of er eventueel een marathon in zit voor zaterdag is klein.

Sem Schilt(hoofdfoto) schaatste zaterdagmiddag op de baan een aantal rondjes. Hij is een bokslegende.