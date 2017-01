06-01-2017, Politie.nl

Onderzoek naar overlijden bejaarde man

Veendam - De politie doet onderzoek naar het overlijden van een 85-jarige man die verbleef in een zorginstelling in Veendam.

De man overleed donderdagavond in het ziekenhuis nadat hij op 22 december gewond was geraakt na een schermutseling met een bejaarde medebewoner. Dit incident vond plaats in de zorginstelling waar beiden verbleven.