06-01-2017, reklame

Safetyboat zorgt voor veiligheid op en rond het water

Nederland - Nederland is een waterland. Er worden dan ook veel evenementen op of aan het water georganiseerd. Evenementen zoals een muziekfestival, grachtenconcert, havenfestival of nieuwjaarsduik worden massaal bezocht.

Speciaal hiervoor is begin dit jaar de Safetyboat in het leven geroepen. Een nieuw bedrijf.

Met snelle RIB-boten komen beveiligers, brandwachten of EHBO’ers vanaf het water in actie. Dit zorgt voor snelheid en flexibiliteit. De Safetyboat kan tijdens evenementen allerlei hand- en spandiensten verrichten voor organisatoren, toezien op het publiek of te hulp schieten wanneer dat nodig is. Bij evenementen in stedelijk gebied is het water vaak de meest snelle route om hulpverleners of beveiligers ter plaatse te krijgen.



Naast de RIB verhuur voor evenementen heeft Safetyboat een speciale dienst voor overheidsdiensten als brandweer, politie en ambulance. Voor hen is het mogelijk om een RIB-boot te huren ter tijdelijke vervanging van een eigen boot of om tijdelijk extra capaciteit toe te voegen.

Meer op:

https://www.safetyboat.nl