06-01-2017, Raymond Bos 112Gr.

Kerstbomen in brand bij Hoogkerk

Hoogkerk - Een aantal oude kerstbomen die tijdelijk op de parkeerplaats aan de Zuiderweg in Hoogkerk lagen zijn vrijdagavond in brand gestoken.

Rond 23:50 uur zag een voorbijgangster behoorlijke wat rookontwikkeling vanaf de parkeerplaats aan de Zuiderweg. Toen zij de parkeerplaats naderde stond er een behoorlijk aantal aan kerstbomen in brand. Zij twijfelde dan ook niet en bel 112. Politie en brandweer kwamen ter plaatse. Na ongeveer 20 minuten was de brand geblust.