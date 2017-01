07-01-2017, Patrick Wind & M. Nuver

Glijpartijen door ijzel in hele Provincie (Video)

Groningen - Zaterdagmorgen waren er diverse glijpartijen in en om de stad en in de regio. Zoals hier bij de Driebondsweg waar de brandweer voor werd opgeroepen.

Ter plaatse bleek er sprake van alleen blikschade. De opgeroepen brandweer en ambulancedienst konden terugkeren. Bergers hebben het druk vandaag. Tv Noord Dvhn