07-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Sneeuwschuifploeg Maarsstee staat weer klaar (Video)

Stadskanaal - Het is 6 uur ’s ochtends op zaterdagmorgen. In het buurtcentrum van de wijk Maarsstee in Stadskanaal is het al druk.

Het sneeuwruimteam van de wijk drinkt hun koffie op en gaat naar buiten. Buiten is alles wit. De wegen en voetpaden zijn bedekt in sneeuw. Voor de senioren in de wijk, dit zijn nog best veel, is dit een probleem. Zij kunnen moeilijk naar buiten omdat ze dat niet durfden. Vier jaar geleden heeft de wijk enkele gemotoriseerde sneeuwschuivers aangeschaft. Enkele wijkbewoners hebben zich onmiddellijk aangemeld als vrijwilliger om sneeuw te schuiven. Op deze manier zijn de voetpaden en zijweggetjes veilig begaanbaar in de wijk Maarsstee. video volgt