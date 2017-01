07-01-2017, 112Groningen

Auto raakt van de weg bij de Cardiffweg

Hoogkerk - Op de Cardiffweg t.h.v Industrieterrein Westpoort net naast de afslag A7 is een man met zijn auto in de slip geraakt en in een sloot terecht gekomen.

De bestuurder kreeg een nat pak maar raakte verder niet gewond. Berger Poort uit Hoogkerk heeft de auto eruit getakeld en geborgen.