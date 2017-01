07-01-2017, Marc Dol 112Gr.

Woningbrand in Stadskanaal

STADSKANAAL - Een brand in een woning aan de Cereskade in Stadskanaal heeft zaterdagmiddag voor schade gezorgd.

De brandweer van Stadskanaal werd rond 15.25 uur opgeroepen om deze binnenbrand te bestrijden. Wat er precies heeft gebrand is niet bekend. De brand zorgde voor enige rookontwikkeling en trok veel bekijks onder buurtbewoners.