07-01-2017, Patrick Wind 112Gr.

Auto in lichterlaaie na kortsluiting (Video)

Groningen - De brandweer van Groningen werd zaterdagmiddag opgeroepen voor een autobrand aan de Kadijk in de stad.

Ter plaatse bleek het te gaan om een auto die aan de voorkant volledig in brand stond. De oorzaak is vermoedelijk kortsluiting. De auto brandde volledig uit. Een berger heeft het voertuig weggesleept. Even eerder waren er meerdere auto s aan het glijden.