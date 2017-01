08-01-2017, Sander Graafhuis, 112haren.nl

Inbraak installatie oorzaak rookontwikkeling in Etos Haren

Haren - Zaterdagavond omstreeks half elf hebben omwonenden van de Etos aan de Rijksstraatweg in Haren de brandweer gebeld, in het pand werd forse rookontwikkeling geconstateerd.

Bij aankomst van de brandweer bleek al snel dat er van brand geen sprake was. De rookontwikkeling/mistgordijn werd veroorzaakt door een inbraak installatie. Aan de achterzijde van de drogisterijketen heeft men een deur opengebroken om toegang te verschaffen tot de winkel. Wat uiteindelijk de oorzaak was waardoor het alarm is afgegaan is niet bekend.