08-01-2017, Politie.nl

Vier mannen aangehouden na poging inbraak

Finsterwolde - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag dankzij een alerte getuige mogelijk meerdere woninginbraken voorkomen in het dorp. Agenten konden d

Bij de Meldkamer Noord-Nederland kwam een melding binnen dat een buurtbewoner verdachte personen had gezien in zijn straat. Ze hadden veel belangstelling voor een aantal woningen. De getuige liep naar buiten en daarop gingen de mannen er in een auto vandoor. Via 112 werd een goed signalement van de mannen en het kenteken van de auto doorgegeven. Meerdere agenten gingen op zoek naar de auto.

Op de N362 bij Midwolda werd het voertuig gesignaleerd. De bestuurder kreeg een stopteken en de vier inzittenden werden aangehouden. Het gaat om twee mannen van 23 en 32 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, om een 27-jarige inwoner van Groningen en een 27-jarige inwoner van Beerta. De vier werden overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten. De auto van de vier werd in beslag genomen.